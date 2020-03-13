75-летию Великой Победы посвящается…

Меньше двух месяцев остаётся до 9 Мая – великого праздника – 75-летия Великой Победы.

– События тех лет занимают особое место в истории каждой российской семьи. И нам необходимо сделать всё, чтобы наполнить юбилейный год Великой Победы живым содержанием и, самое главное, исключить формальный, равнодушный подход к организации мероприятий, где бы они ни проходили: в областном центре или же в сельской местности, – отметил глава региона Игорь Васильев, открывая заседание оргкомитета. – И прежде всего, наши внимание и забота должны быть направлены на участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, на детей войны. К сожалению, участников военных событий остаётся с годами всё меньше и меньше, но, встречаясь с ними, разговаривая с ними, нередко слышишь столько живых воспоминаний! Очень многому можно научиться у этих людей, жизнь которых не была лёгкой. И сегодня нам необходимо внимательно и вовремя откликаться на нужды каждого ветерана, реагировать на их просьбы максимально чутко и в приоритетном порядке…

В Кировской области в Год памяти и славы, объявленный Президентом страны Владимиром Путиным в честь 75-летия Победы, пройдёт целая серия акций и событийных мероприятий. И среди них – всероссийский проект «Без срока давности»: в архивах будут организованы выставки и представлены архивные документы, непосредственно связанные с жизнью в военные годы. В рамках проекта «Лица Победы» планируется создать крупнейший в мире банк текстовых и фотодокументов, отражающих роль каждого фронтовика или труженика тыла, внёсшего свой посильный вклад в Великую Победу. Еще один всероссийский проект «Памяти Героев» предполагает размещение информационных стендов о Героях Великой Отечественной войны в образовательных и культурно-досуговых учреждениях, в спортивных, молодёжных и торговых центрах. В День памяти и скорби 22 июня будет продолжена традиция проведения акции «Свеча памяти», а по всей стране пройдёт показ в кинотеатрах художественного фильма «Судьба человека» и документальной ленты, в которой известные молодые актёры читают стихи поэтов, погибших на фронтах Великой Отечественной. Заканчивается подготовка и к проведению международной акции «Сад памяти», в ходе которой только в Кировской области в мае будет высажено 8 тысяч саженцев деревьев.

Салют Победы

Как рассказала в своём выступлении министр культуры региона Татьяна Мазур, в конце апреля в областной научной библиотеке имени А.И. Герцена пройдёт Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы сохранения и популяризации исторической памяти о Великой Отечественной войне», а в музее воинской славы областного краеведческого музея – выставка архивных документов «1941-1945 гг. Великий Новгород – Киров. Война и мир». В этой экспозиции будут представлены документы из фондов архивов Кировской и Новгородской областей, посвящённые участию 311-й стрелковой дивизии в боях за новгородскую землю, эвакуации в Кировскую область новгородских предприятий и организаций, а также культурных ценностей.

22 июня состоится открытие выставки архивных документов «Рассекреченная война», где жители области увидят документы 1941 – 1945 гг., с которых только в последние десятилетия снят гриф «Секретно».

Готовится к изданию и фотоальбом нашего земляка, фронтового фотокорреспондента Даниила Онохина. Это будет уникальная фотолетопись 311-й стрелковой дивизии, сформированной в г. Кирове в июле 1941 года и прошедшей с боями до Берлина.

В рамках празднования 75-й годовщины Великой Победы в областном доме народного творчества пройдёт целый ряд конкурсов и фестивалей. Особо отметим областной фестиваль народного творчества «Салют Победы» и областной конкурс «Играй, гармонь, Победу!». Библиотека имени Герцена объявила областной литературный конкурс творческих работ детей с ограниченными возможностями «Война глазами детей».

Драматический театр реализует долгосрочный проект «Человек и война», который включает спектакль-концерт «В ожидании Победы», в Театре на Спасской состоится премьера театрального проекта по воспоминаниям родных и близких работников театра, принимавших участие в Великой Отечественной войне, а театр кукол имени Афанасьева представит спектакль «Ты кто? Я знаю тебя…» по рассказам А. Платонова, который будет показан и в районах области.

Активно идёт подготовка и к торжественному вечеру, посвящённому празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, назначенному на 7 мая. На сцене филармонии пройдёт большой праздничный концерт с участием народного артиста РСФСР Александра Михайлова, а также оркестра народных инструментов им. Шаляпина, лучших детских хоровых коллективов Кирова и области.

Особо стоит отметить масштабный проект Вятской филармонии, колледжа музыкального искусства им. Казенина, музыкальных школ города и области – региональный патриотический песенный марафон «Песни Великой Победы». Он ярко открылся в конце февраля и начал свой путь по муниципальным образованиям. Вятский симфонический оркестр имени Раевского, Вятский оркестр русских народных инструментов им. Шаляпина, студенческие коллективы колледжа и хоры детских музыкальных школ в течение года выступят на площадках районных и сельских домов культуры с программами из песен, написанных в период с 1941-го по 1945 год поэтами и композиторами – фронтовиками…

Бессмертный полк

Кульминацией праздника, несомненно, станет парад войск Кировского гарнизона, силовых структур, воспитанников кадетских классов и военно-патриотических клубов, который состоится 9 мая на Театральной площади областного центра. Впервые в этом году сопровождать торжественный парад будет сводный оркестр двух воинских частей.

Торжественное открытие акции «Бессмертный полк» запланировано на Театральной площади на 12-00. Её участником может стать любой желающий. В этот же день на Октябрьском проспекте откроется выставка военной техники. Праздничные мероприятия пройдут во всех районах города Кирова, но основными площадками станут Кочуровский парк, Александровский сад и парк Победы. Завершатся мероприятия 9 мая праздничными фейерверками.