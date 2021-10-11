750 тонн небезопасного зерна ввезли в Кировскую область

В ходе мониторинга информационной системы «Аргус-Фито» с начала года в Кировской области выявлено непогашение 43 карантинных сертификатов на подконтрольную продукцию растительного происхождения.

Получатели не уведомили Россельхознадзор о поступлении продукции и не предъявили её к досмотру, чем не подтвердили фитосанитарное состояние.

Так, без подтверждения безопасности в область ввезли 600 кубометров круглого леса, 1250 деревянных поддонов, 174 тонн рапсового жмыха, 11,2 тонны семян многолетних трав, 750 тонн зерна (кукуруза и пшеница).

В отношении 28 нарушителей (23 юрлица, три физических лица и два ИП) были возбуждены административные производства.

Общая сумма штрафов превысила 31 тысячу рублей.

Ранее мы сообщали, что в Кировской области обнаружили свыше ста тонн зараженной пшеницы.