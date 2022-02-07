Western Union внутри России больше не будет работать

Из-за низкой востребованности с 1 апреля будут прекращены внутрироссийские переводы системой Western Union.

Письмо об этом направлено банкам-партнёрам. Трансграничных платежей изменение не касается: компания намерена сосредоточиться только на международном рынке, где пока остаётся одним из крупнейших игроков. Внутри страны конкурировать стало невозможно.

Причем, отправка переводов будет недоступна уже 31 марта, получение или возврат – со следующего дня. Ещё ранее, с 24 марта лимит внутренних переводов снизят до 5000 рублей (сейчас он – от 50 до 570 тысяч). Вернуть недоставленные деньги можно будет в отделениях «Почты России».

Согласно данным Центробанка за 11 месяцев 2021 года через системы денежных переводов жители России перевели 7,8 млрд долларов США. В том числе Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим», Contact и «Почта России».