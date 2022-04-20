770 многодетных семей Кировской области смогут получить компенсацию вместо земли

В 2022 году получить денежную компенсацию вместо земельного участка смогут 770 семей Кировской области. Об этом шла речь на встрече губернатора Игоря Васильева с многодетными мамами.

На личный прием к главе региона пришли 2 мамы, одна из них – с маленькой дочкой. Женщины интересовались строительством детской поликлиники в Слободском и механизмом получения компенсации вместо земли.

Последнюю меру соцподдержки утвердили депутаты ОЗС на мартовском заседании. В этом году ей смогут воспользоваться 770 семей. На выплату компенсаций в бюджете заложено 102,6 миллиона рублей.

Глава минсоцразвития Ольга Шулятьева напомнила, что уведомления о возможности получения новой меры поддержки рассылаются с 1 апреля. Половина получателей – жители Кирова. Их список составлен на основании данных органов местного самоуправления, исходя из даты постановки на учет. Если уведомление не пришло, можно самостоятельно написать заявление в МФЦ.

Молодая мама из Слободского задала вопрос о строительстве детской поликлиники. По словам женщины, выбранное место не очень подходит для этого. Участок находится рядом с федеральной трассой, где нет тротуаров.

На вопрос ответил глава минздрава Андрей Черняев. Он рассказал, что 4-этажная детская поликлиника будет построена в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Она заменит собой старую, которая не справляется с обслуживанием развивающегося района.

Выбранное место соответствует всем нормативам. По проекту предусмотрено благоустройство территории, в которое входит обустройство тротуаров, парковок и подъездных путей. Рядом с будущей поликлиникой находится остановка общественного транспорта.

Чтобы снять возникающие вопросы, губернатор предложил участникам встречи выехать на место строительства и еще раз обсудить проблемные моменты. Выезд намечен на середину мая.