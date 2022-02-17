Итоги 13-го соревновательного дня Олимпиады

13-й соревновательный день выдался не самым лучшим для российских спортсменов. Сегодня разыгрывались 4 комплекта медалей.

В горных лыжах лучшей стала швейцарка Мишель Гизин. Ее соотечественица Венди Холденер взяла серебро, бронза у итальянки Федерики Бриньоне. Наша Юлия Плешкова заняла лишь 10-ю строчку турнирной таблицы. В скоростном спуске Юле тоже не улыбнулась удача — она стала 14-й.

В женском ски-кроссе шведская фристайлистка Сандра Неслунд выиграла золото. Россиянки же выбыли из соревнований: Анастасия Чирцова в 1/4 финала, Елизавета Понкратова, Екатерина Мальцева и Наталья Шерина – в 1/8.

В конькобежном спорте на дистанции 1000 метров у женщин победу одержала японка Михо Такаги. Россиянка Ангелина Голикова уступила 0,1 секунды в борьбе за бронзу. Дарья Качанова пришла 9-ой, Ольга Фаткулина – 13-ой.

В женском лыжном хаф-пайпе Александра Глазкова заняла 14-е место и не вышла в финал.

В заключительном матче женского турнира по керлингу Россия проиграла Великобритании со счетом 4:9.

А вот фигурном катании наши девушки добились успеха. Золотой олимпийской чемпионкой стала Анна Щербакова. Серебро — у Александры Трусовой. Бронзу получила японка Каори Сакамото. Камила Валиева по сумме баллов за короткую и произвольную программы заняла четвертое место.

Смотрим дальше и продолжаем болеть за наших!

Фото: lv.sputniknews.ru