В одно кировское садоводство одновременно пришли за наркотиками трое мужчин

В Кирове росгвардейцы задержали подозреваемых в приобретении наркотиков.

Произошло это на днях около девяти часов вечера около садов на ул. Северо-Садовой. Проезжавший там патрульный наряд вневедомственной охраны заметил двух молодых людей, которые что-то искали в снегу, заглядывая периодически в экран мобильного телефона. А когда заметили подъезжающий экипаж, попытались убежать.

В ходе разговора мужчины (31 и 20 лет) признались, что заказали по интернету для себя наркотик, но не нашли. Вызванная на место задержания следственно-оперативная группа смогла сама найти вещество в полиэтиленовом пакете по координатам, указанным в их телефоне.

В то же время та в том же садоводстве наркотик так же искал еще один молодой человек. И тоже попался на глаза другому патрульному экипажу росгвардейцев. В закладке нашли чёрный пакетик с неизвестным веществом, которое также отправят на экспертизу. Всех задержанных передали полиции для разбирательства.