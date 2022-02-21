Кировские росгвардейцы спасли спасённую из реки замерзавшую собаку

Жители Кирова поблагодарили росгвардейцев за помощь в спасении провалившейся под лед собаки.

Около шести часов утра к сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии прапорщику полиции Михаилу Федорову и старшему сержанту полиции Артему Попцову, находящимся на улице Мельничной на маршруте патрулирования, обратился прохожий с просьбой о помощи собаке, провалившейся под лед в районе моста.

На берегу реки сидела девушка в мокрой одежде, а рядом на земле лежал крупный пес. Кировчанка рассказала, что во время прогулки со своим питомцем увидела в воде голову другой собаки. «Животное, видимо, провалилось под лед на мелководье, встало на ноги, но самостоятельно выбраться уже не смогло и начало замерзать», — пояснила она.

Кировчанка попросила стражей правопорядка доставить собаку по указанному на её ошейнике адресу. Сама не могла поднять и вынести из сугробов животное, которое настолько замерзло, что было не в состоянии двигаться самостоятельно и явно нуждалось в помощи ветврача.

Сотрудники Росгвардии на руках донесли пса до машины, завернули его в теплую куртку, а после доставили по нужному адресу и передали куратору. Выяснилось, что пострадавшего зовут Граф, ему около 10 лет и он накануне пропал. Псу оказали своевременную ветеринарную помощь, и сейчас он чувствует себя хорошо.

Женщина тепло поблагодарила правоохранителей за соучастие. «Росгвардейцы откликнулись на призыв… Спасибо, ребята, за ваше неравнодушие!» — заканчивается пост, который написали очевидцы.