Игорь Васильев: «День снятия блокады Ленинграда — великое историческое событие»

27 января Россия в очередной раз вспоминает особенную дату своей истории – день снятия блокады Ленинграда. В этот день немецкое окружение было снято, и фашистские войска отброшены от города на 100 километров.

872 дня жители осажденного города терпели нечеловеческие испытания – голод, холод, страх и смерть. По разным данным, в Ленинграде погибли около 1,5 миллиона человек. Героический подвиг ленинградцев, которые смогли противостоять врагу и защитить город, вспоминают по всей России. Помнят этот день и на вятской земле, где сегодня живут 40 детей блокадного Ленинграда.

— Сегодня великое историческое событие, которое имеет отношение и к Кирову — день полного снятия блокады Ленинграда. В годы Великой Отечественной войны большое количество детей, учебных заведений и учреждений культуры были эвакуированы в Кировскую область. Многие ленинградцы остались здесь и благодаря прекрасному отношению со стороны кировчан смогли получить профессию и выжить в это непростое время. Поздравляю наше землячество в Санкт-Петербурге и землячество ленинградцев в Кировской области с этим знаменательным событием, — сказал губернатор Кировской области Игорь Васильев.

Напомним, что в прошлом году на улице Ленинградской был установлен закладной камень на месте будущего памятника детям, эвакуированным из блокадного Ленинграда. Мемориал призван стать еще одним напоминанием об одной из самых тяжелых страниц Великой Отечественной войны.