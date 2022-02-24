Кировчанин заплатил тысячу за чужие очки чтобы продать их во много раз дороже

В Кирове полицейские раскрыли кражу дорогого девайса.

Прошлой осенью 19-летний горожанин разместил в интернете объявление о сдаче в аренду 3D-очков. В декабре желающий нашелся, оставил тысячу рублей за сутки и пропал со связи. Не вернул даже через месяц. Потерпевший обратился в полицию, оценив ущерб в 30 тысяч рублей.

В УМВД возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве и в ходе расследования вышли на подозреваемого. Им оказался 23-летний безработный, который на допросе признался, что продал очки в комиссионный магазин в тот же день, как взял в аренду.