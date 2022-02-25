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Депутаты Заскобрания поддержали изменения в областной бюджет

Вадим Шабалин Новости, Главное, Общество

Депутаты ОЗС проголосовали за внесение изменений в бюджете области на 2022 год и плановый период двух последующих лет. 

Доходы на текущий год возрастают на 1 млрд. 71 млн. рублей. За счет федеральных поступлений планируется:

  • построить школу на 1500 мест в жилом районе Урванцево в Кирове;
  • отремонтировать две государственные и 13 муниципальных школ;
  • направить средства на борьбу с коронавирусом;
  • закупить оборудование для создания спортивных площадок.

Расходы областного бюджета на 2022 г. увеличиваются на 7,9 млрд. рублей, в том числе на 1,4 млрд. рублей – за счет безвозмездных поступлений.

Неиспользованные остатки целевых средств, сложившиеся на 1 января, будут направлены:

  • на борьбу с коронавирусной инфекцией;
  • на переселение граждан из аварийного жилья;
  • на создание реабилитационных центров для детей с инвалидностью и детей и подростков с ограниченными возможностями.

Объём дорожного фонда возрастает на 1,8 млрд. рублей и составит в текущем году 10,8 млрд. рублей. За счёт собственных средств областного бюджета выделяются средства на ремонт местных дорог.

На нецелевые остатки средств предлагается:

Дополнительные средства также предусматриваются:

  • на реализацию ППМИ;
  • на капитальный ремонт, укрепление материально-технической базы, поддержку творческих коллективов и проведение мероприятий в учреждениях культуры;
  • на ликвидацию незаконных свалок;
  • на подготовку муниципалитетов к следующему отопительному сезону;
  • на увеличение финансирование инфраструктурного проекта «Комплексное развитие территории «Шубино-Ганино» в рамках развития Кировской агломерации» (за счет средств кредита, выделенного из федерального бюджета на финансовое обеспечение инфраструктурных проектов).

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Вадим Шабалин