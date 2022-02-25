Депутаты Заскобрания поддержали изменения в областной бюджет

Депутаты ОЗС проголосовали за внесение изменений в бюджете области на 2022 год и плановый период двух последующих лет.
Доходы на текущий год возрастают на 1 млрд. 71 млн. рублей. За счет федеральных поступлений планируется:
- построить школу на 1500 мест в жилом районе Урванцево в Кирове;
- отремонтировать две государственные и 13 муниципальных школ;
- направить средства на борьбу с коронавирусом;
- закупить оборудование для создания спортивных площадок.
Расходы областного бюджета на 2022 г. увеличиваются на 7,9 млрд. рублей, в том числе на 1,4 млрд. рублей – за счет безвозмездных поступлений.
Неиспользованные остатки целевых средств, сложившиеся на 1 января, будут направлены:
- на борьбу с коронавирусной инфекцией;
- на переселение граждан из аварийного жилья;
- на создание реабилитационных центров для детей с инвалидностью и детей и подростков с ограниченными возможностями.
Объём дорожного фонда возрастает на 1,8 млрд. рублей и составит в текущем году 10,8 млрд. рублей. За счёт собственных средств областного бюджета выделяются средства на ремонт местных дорог.
На нецелевые остатки средств предлагается:
- проиндексировать ряд мер социальной поддержки (помощь многодетным семьям и реализация программы догазификации);
- построить крытые ледовые катки в Слободском, Омутнинске, Яранске и Кирове, а также ФОК в Шабалинском районе.
Дополнительные средства также предусматриваются:
- на реализацию ППМИ;
- на капитальный ремонт, укрепление материально-технической базы, поддержку творческих коллективов и проведение мероприятий в учреждениях культуры;
- на ликвидацию незаконных свалок;
- на подготовку муниципалитетов к следующему отопительному сезону;
- на увеличение финансирование инфраструктурного проекта «Комплексное развитие территории «Шубино-Ганино» в рамках развития Кировской агломерации» (за счет средств кредита, выделенного из федерального бюджета на финансовое обеспечение инфраструктурных проектов).