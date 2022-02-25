Депутаты Заскобрания поддержали изменения в областной бюджет

Депутаты ОЗС проголосовали за внесение изменений в бюджете области на 2022 год и плановый период двух последующих лет.

Доходы на текущий год возрастают на 1 млрд. 71 млн. рублей. За счет федеральных поступлений планируется:

построить школу на 1500 мест в жилом районе Урванцево в Кирове;

отремонтировать две государственные и 13 муниципальных школ;

направить средства на борьбу с коронавирусом;

закупить оборудование для создания спортивных площадок.

Расходы областного бюджета на 2022 г. увеличиваются на 7,9 млрд. рублей, в том числе на 1,4 млрд. рублей – за счет безвозмездных поступлений.

Неиспользованные остатки целевых средств, сложившиеся на 1 января, будут направлены:

на борьбу с коронавирусной инфекцией;

на переселение граждан из аварийного жилья;

на создание реабилитационных центров для детей с инвалидностью и детей и подростков с ограниченными возможностями.

Объём дорожного фонда возрастает на 1,8 млрд. рублей и составит в текущем году 10,8 млрд. рублей. За счёт собственных средств областного бюджета выделяются средства на ремонт местных дорог.

На нецелевые остатки средств предлагается:

проиндексировать ряд мер социальной поддержки (помощь многодетным семьям и реализация программы догазификации);

построить крытые ледовые катки в Слободском, Омутнинске, Яранске и Кирове, а также ФОК в Шабалинском районе.

Дополнительные средства также предусматриваются: