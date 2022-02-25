Квартирные кражи: один кировчанин потерял золотые часы, другой – всю аппаратуру на даче

В УМВД по Кировской области рассказали о свежих квартирных кражах.

Одна произошла в Кирове. В гости к 46-летнему местному жителю пришел 51-летний ранее судимый знакомый. Однако хозяин передумал угощать его в квартире. Видимо, они хорошо, посидели в подъезде, поскольку хозяин не обратил внимания, как гость взял лежащие рядом с ним ключи от квартиры и пошел туда без хозяина. Тот пошел следом, но не успел: знакомый уже сходил куда хотел и уехал на лифте. Тогда хозяин и заметил пропажу своих золотых часов за 19000 рублей.

Похитителя нашли, возбудили уголовное дело. Однако часы он уже успел продать. Следствие продолжается.

Более крупная, но менее интересная кража произошла у другого кировчанина в Подосиновском районе. Там он держал дом в качестве дачи, но долго не появлялся последнее время. Это заметил 19-летний местный житель и потихоньку вынес оттуда на продажу бытовой электроники общей стоимостью в 100 тысяч рублей.

Потерпевший обратился в полицию, вора нашли. Он сознался в содеянном, часть похищенного у него изъяли.