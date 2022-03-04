Кировчанин побил в кафе подругу и отнял телефон

Росгвардейцы задержали подозреваемого в грабеже кировчанина.

Им оказался 47-летний ранее судимый мужчина, который в кафе на улице Ленина поссорился со знакомой, отобрал её смартфон, а сопротивление пресёк ударом по лицу.

Сотрудники вызвали вневедомственную охрану, та начала поиски подозреваемого по приметам. Вскоре безобразника нашли недалеко от кафе, женщина опознала его. Затем следственно-оперативная группа изъяла у него похищенный телефон.

Грабителя передали полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств правонарушения.