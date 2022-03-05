Константин Зайнулин: Хочу вернуть Драмтеатру подзабытое чувство успеха

Константин Зайнулин назначен новым директором Кировского областного драматического театра.

Он родился в 1988 г. в Свердловске (сейчас — Екатеринбург). Окончил Уральский государственный университет им.Горького и Московский государственный университет культуры и искусств.

Работал в Свердловском региональном отделении Союза театральных деятелей России, затем — в Сочинском концертно-филармоническом объединении. С 2019 г. — директор Хабаровского краевого музыкального театра.

Автор журнала «Справочник руководителя учреждения культуры», эксперт электронной системы «Культура», обозреватель «Финансовой газеты».

Первое интервью на новой должности Константин Зайнулин дал «Кировской правде».

— Расскажите о своей карьере – где работали, чем занимались.

— До 22 лет я жил в Екатеринбурге. С точки зрения развития культурной жизни это один из ведущих городов страны – там 20 профессиональных театров! Параллельно с учёбой работал в аппарате регионального отделения Союза театральных деятелей России.

В 2010 году поступило предложение переехать в Сочи, где я прожил 8 лет, застав предолимпийский, олимпийский и постолимпийский периоды, которые были насыщены огромным количеством самых разных мероприятий.

Концертно-филармоническое объединение, где я работал, включало две сценические площадки. Это знаменитый зал Зимнего театра, где проходят традиционные фестивали КВН, Юрия Башмета, Дениса Мацуева, Игоря Бутмана, фестиваль «Кинотавр», а также зал органной и камерной музыки. В структуру объединения входили и коллективы сочинской филармонии. Я занимал руководящие должности, курировал, в частности, кадровое направление и закупки, а последнее время был заместителем генерального директора.

По своему второму образованию я – квалифицированный менеджер-управленец в сфере исполнительских искусств. Направление называется бюрократично – «Менеджмент социокультурной деятельности». Это не только театр, но и филармония, и цирк.

В 2019 году я переехал в Хабаровск, где возглавил краевой академический музыкальный театр. Это крупнейший профессиональный коллектив Дальнего Востока. Ближайший театр такого жанра находится в 3 тысячах километрах – в Иркутске. Были два года плодотворной работы, есть чем гордиться.

Сейчас я в Кирове – принял приглашение заместителя председателя правительства Андрея Маури стать директором драматического театра, коллектива с богатейшей историей, традициями, преемственностью, где служат признанные мастера сцены. Для меня это большая честь и ответственность, и я приложу все усилия, чтобы театр занял лидирующие позиции в стране.

К слову, меня, как человека искусства, порадовало, что центральная площадь города называется Театральной. Это очень важно и символично. А в каком здании находится театр – настоящий памятник архитектуры! Будет приятно здесь работать.

— Какие воспоминания остались о работе в Сочи?

— Только позитивные. Самое яркое – Олимпийские игры. Помимо спортивной программы, там была ещё и культурная, очень разнообразная. Мы занимались её подготовкой. Был запущен проект «Культурная Олимпиада», который стартовал в 2010-м и длился четыре года. Каждый был посвящён определённому виду искусств: Год театра, Год музыки, Год музеев, Год кино. А непосредственно во время Игр были организованы выступления творческих коллективов из всех регионов. Масштабная работа, которой я очень горжусь.

Подобные культурные проекты мы реализовали и во время чемпионата мира по футболу, и на этапе гонок «Формула1»…

— Расскажите на примере хабаровского театра, как удалось пережить пандемию.

— Она стала серьёзным вызовом, и не только для театров. Вспомните, в 2020 году практически все учреждения культуры не могли работать в привычном формате.

Мы в Хабаровске стали активно использовать виртуальные формы работы: играли спектакли в пустом зале на камеру – в режиме реального времени. Получилось профессионально и качественно: съемка велась с нескольких точек. Наладили сотрудничество с федеральным порталом «Культура.РФ», где был открыт специальный раздел с прямыми трансляциями спектаклей.

Благодаря такой работе нам удалось не растерять зрителей, и со снятием ограничений, они, соскучившись по «живым» выступлениям, охотно пошли на спектакли.

— Удавалось ли посмотреть достопримечательности городов, в которых работали?

По мере возможности. Всё-таки театр отнимает значительную часть времени. Киров – очень интересный город с точки зрения туристического потенциала, у него богатейшая история. Хочу познакомиться с его историческим центром, Трифоновым монастырём, узнать больше о легендарной Дымковской игрушке.

— Чего ждать кировским театралам от вашего прихода?

— Главная награда для любого человека, работающего в театре, это полный зал на каждом спектакле и аплодисменты зрителей. Ради этого мы и работаем. Надеюсь, уже в скором времени к кировскому драмтеатру вернётся немного подзабытое чувство успеха. По крайней мере, я всё для этого сделаю. А любой успех подразумевает решение целого комплекса вопросов: творческая и репертуарная политика, работа над привлечением зрителей, внедрение современных стандартов гостеприимства. Этим и займёмся – вместе со всем коллективом.

— Что для вас театральная жизнь?

Есть такое высказывание: «Если человек хотя бы год проработал в театральном коллективе, он больше не сможет работать где-либо ещё». Это такая по-хорошему «заразная» вещь. Суть театра в эмоциях, и мы их для зрителей создаём – радостные, грустные, разные.

Важно не забывать, что это тонко настроенный хрупкий механизм, в основе которого лежит его коллективность. Да, спектакль невозможен без артистов, но над ним работают ещё десятки людей: создающие декорации и сценические костюмы, художники по свету, звукорежиссёры, гримёры. Задача руководителя – свести их труд воедино, и тогда всё получится!