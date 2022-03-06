Центробанк: владельцы VISA и MasterCard российских банков могут не беспокоиться

Банк России прокомментировал отказ владельцев международных платежных систем VISA и MasterCard от сотрудничества в России.

Владельцы выпущенных российскими банками карт VISA и MasterCard могут не беспокоиться и продолжать ими пользоваться в нашей стране по-прежнему до истечения срока действия.

Операции по ним обрабатываются внутри России в Национальной системе платежных карт, и санкции на них не влияют. Средства клиентов на привязанных счетах полностью сохранены и доступны для платежей, переводов и операций в банкоматах. Всё по-прежнему.

А вот трансграничные переводы по этим картам, оплаты в зарубежных интернет-магазинах и игровых сервисах недоступны. Могут быть сбои сервиса оплаты смартфоном, предупредили в ВТБ. За рубежом лучше пользоваться наличными деньгами либо оформить карту «Мир/UnionPay», действующую в 180 странах. Обычные карты «Мир» принимают кроме России и Белоруссии Турция, Вьетнам, Армения, Киргизия, Таджикистан, Казахстан.

Ранее мы сообщали, что в России зафиксированы случаи дистанционного мошенничества на информации об отключении российских банков от системы SWIFT. Хотя Центробанк утверждает, что это не скажется на владельцах банковских карт в России.