Президент утвердил закон: не доказал законность сверхдоходов – их лишишься

В России ужесточено антикоррупционное законодательство, сообщает ТАСС.

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому деньги на счетах чиновника, превышающие его доход за три года, и происхождение которых он не может объяснить, пойдут в доход государства.

Иными словами, если на счетах должностного лица, его жены и несовершеннолетних детей за отчетный годовой период вдруг обнаружатся поступившие деньги в сумме, большей совокупного дохода семьи за предыдущие два года, то чиновник должен будет объяснить проверяющим лицам, насколько законно он получил такие средства. Не сможет – лишится «необъяснённой» суммы денег.

Генпрокурор и его подчиненные могут проводить беседу с подозреваемым в незаконном обогащении, наводить справки, направлять запросы в ведомства и кредитно-финансовые организации, операторам информсистем и в орган по противодействию отмыванию доходов. Заметим, такой законопроект рассматривался и предлагался Федеральным собранием около 20 лет.