Харламов, «взрыв» и студенты: Опровергаем свежие фейки

В социальных сетях продолжается трансляция фейков, направленных на дискредитацию Вооруженных Сил России и искажение действительности вокруг происходящих событий.

Напомним, достоверную и объективную информацию можно получить на сайтах войнасфейками.рф и объясняем.рф. Здесь опровергаются распространяемые в интернете слухи, домыслы и откровенная клевета.

«Горжусь тем, что я русский!»

Самый дерзкий фейк этих дней – о том, что якобы известный артист Гарик Харламов призвал к протестам против войны на Украине. Будто бы актер заявил, что ему «стыдно быть русским».

На этот фейк отреагировал сам Гарик Харламов, назвав его ложью. В своем аккаунте в Instagram шоумен заявил:

«Начну с фейка, который распространился сегодня с якобы моим голосовым сообщением. С призывами и агитацией. Это чистая ложь! Если, конечно, ложь бывает чистой. Я к этому никакого отношения не имею».

Актер нелестно высказался по поводу способностей пародиста, который записал голосовое сообщения якобы от имени Харламова.

В своем посте Харламов также развенчал фейк о своем высказывании на тему национальной принадлежности:

«Я никогда и нигде не говорил, что мне стыдно быть русским. Я русский. Моя дочь русская. Мама, дед, бабушка, сёстры, друзья. За них мне тоже должно быть стыдно? Это моя Родина. И я горжусь тем, что я русский!».

А был ли взрыв?

На днях в социальных сетях и мессенджерах Ростовской области появились сообщения о громком взрыве в районе российских городов Шахты и Новошахтинск.

На самом деле хлопок, который слышали жители нескольких городов Ростовской области (Шахты, Новошахтинск, Родионово-Несветайский район), является следствием успешной работы систем противовоздушной обороны в Донбассе.

Как рассказал официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 1», военные ДНР сбили ракету тактического комплекса дивизионного звена «Точка У».

Стоит отметить, что 8 марта над Шахтами небо было затянуто густыми облаками, это при низком атмосферном давлении усиливает резонанс, распространяя звуковые волны на большие расстояния. При этом очевидцы сообщают о появлении в небе двух военных самолетов и предполагают, что громкие хлопки (короткой серией из трех) могли произойти при переходе военного самолета на сверхзвуковой режим.

Студенты остаются студентами

По версии другого фейка, источником которого стал генштаб ВСУ, российских студентов призывного возраста якобы отчисляют из вузов для пополнения резерва армии.

Однако Министерство обороны России неоднократно подчеркивало (и эта позиция не изменилась), что в спецоперации на Украине принимают участие только профессиональные военные. Ни срочники, ни резервисты на спецоперацию не отправляются. А студенты продолжают спокойно учиться.