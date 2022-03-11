Представители торговых сетей рассказали о ситуации с продуктами

На очередное заседание межведомственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики были приглашены руководители крупных торговых сетей. Они рассказали о текущей ситуации на потребительском рынке.

«Жителей интересует ситуация по возможному изменению цен и обеспечению продовольственной безопасности, насыщению рынка продукцией всех видов», — подчеркнул в ходе встречи губернатор Игорь Васильев.

Владелец сети магазинов «Самобранка» Данил Кислицын отметил отсутствие ажиотажного спроса на продукты питания, но устойчивый на соль, сахар, гречневую крупу

«За полторы недели мы продали почти двухмесячный объём сахарного песка. Есть небольшие проблемы с оптовиками, которые его поставляют, но в наличии имеется кусковой сахар. Считаю, что в ближайшие дни произойдет насыщение рынка сахарным песком», — сказал он.

По словам губернатора, задача торговых сетей в сложившейся ситуации — обеспечить стабильность поставок.

«В нашей сети запас товаров на 30 дней. Если говорить о собственном производстве (хлеб и кондитерские изделия), запасов сырья создано на 2-3 месяца, и они регулярно пополняются», — говорит председатель Совета Кировского областного союза потребительских сообществ Лариса Тарасова.

Губернатор отметил, что в преддверии весеннего половодья всем учреждениям Потребкооперации также следует заранее сформировать запасы продуктов для доставки в населенные пункты.

Руководитель направления по работе с госорганами макрорегиона «Волга Север» компании «X5 RETAIL GROUP» Алексей Сорокин подчеркнул, что торговая сеть имеет запасы по всем позициям, которые определены в регионе как товары первой необходимости.