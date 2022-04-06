8 апреля в Каринторфе закроют понтонный мост

8 апреля в микрорайоне Каринторф в Кирово-Чепецке закроют понтонный мост через Чепцу. Об этом сообщили в горадминистрации.

С этого дня на подъездах к мосту будут установлены запрещающие знаки. Когда пойдет лед, наплавную часть моста закрепят у берега.

До спада воды единственным способом попасть в Каринторф станет железная дорога. Подготовка к паводку уже идет. В медпункте сформирован запас лекарств, а на предприятии «Мелкий опт» — запасы продуктов. На время закрытия моста в микрорайоне будет дислоцироваться пожарный расчет со всей необходимой техникой.

В прошлом году мост был закрыт 5 апреля. В 2022-м холода немного «продлили» время его работы.