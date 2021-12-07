8 декабря в Кировской области потеплеет на 20 градусов

8 декабря в Кировской области резко потеплеет. С -20 градусов температура воздуха поднимется до +1. Об этом сообщили в Кировском ЦГМС.

К вечеру 7 декабря температура воздуха поднимется до -14, а к утру потеплеет до нуля градусов. В Кирове ожидается 0…-2 градуса. Потепление будет сопровождаться метелями.

Снегопад начнется в ночь на 8 декабря. К утру снег перейдет в мокрый, а на дорогах образуется гололед и снежные заносы. Автомобилистам следует быть осторожнее – вероятность аварий повысится.

Потепление задержится в Кирове всего на 2 дня. Уже в пятницу вечером область накроет новая волна холода.

Фото: Кировская правда