8 и 9 марта в Кирове произойдут отключения воды

8 и 9 марта в Кирове в нескольких домах будут изменены параметры подачи холодной воды.
Как сообщили в МУП «Водоканал», причиной станут ремонтные работы на сетях.
8 марта (с 9:30 до 18:00)
- п.Радужный пер.Школьный, 4
9 марта (с 09:30 до 18:00)
- ул.Молодёжная
- пер.Полевой
- ул.Березниковская
- пер.Березниковский
- ул.Северная Орловская
- ул.Весенняя
- ул.Летняя
- ул.Зимняя
- ул.Осенняя
- ул.Полевая
- ул.Оричевская
- ул.Широковская
- пер.4-й Дачный
- ул.Фрезерная
- ул.Федосеева
- ул.Пушкари
- ул.Гвардейская
- ул.Урожайная
- пер.1-й Орловский
О подвозе воды можно узнать здесь