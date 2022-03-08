8 и 9 марта в Кирове произойдут отключения воды

8 и 9 марта в Кирове в нескольких домах будут изменены параметры подачи холодной воды.

Как сообщили в МУП «Водоканал», причиной станут ремонтные работы на сетях.

8 марта (с 9:30 до 18:00)

п.Радужный пер.Школьный, 4

9 марта (с 09:30 до 18:00)

ул.Молодёжная

пер.Полевой

ул.Березниковская

пер.Березниковский

ул.Северная Орловская

ул.Весенняя

ул.Летняя

ул.Зимняя

ул.Осенняя

ул.Полевая

ул.Оричевская

ул.Широковская

пер.4-й Дачный

ул.Фрезерная

ул.Федосеева

ул.Пушкари

ул.Гвардейская

ул.Урожайная

пер.1-й Орловский

О подвозе воды можно узнать здесь