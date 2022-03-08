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8 и 9 марта в Кирове произойдут отключения воды

Вадим Шабалин Новости, Общество

8 и 9 марта в Кирове в нескольких домах будут изменены параметры подачи холодной воды.

Как сообщили в МУП «Водоканал», причиной станут ремонтные работы на сетях.

8 марта (с 9:30 до 18:00)

  • п.Радужный пер.Школьный, 4

9 марта (с 09:30 до 18:00)

  • ул.Молодёжная 
  • пер.Полевой 
  • ул.Березниковская 
  • пер.Березниковский 
  • ул.Северная Орловская 
  • ул.Весенняя 
  • ул.Летняя 
  • ул.Зимняя 
  • ул.Осенняя 
  • ул.Полевая 
  • ул.Оричевская 
  • ул.Широковская 
  • пер.4-й Дачный 
  • ул.Фрезерная 
  • ул.Федосеева 
  • ул.Пушкари 
  • ул.Гвардейская 
  • ул.Урожайная 
  • пер.1-й Орловский 

О подвозе воды можно узнать здесь

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Вадим Шабалин