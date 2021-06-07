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8 июня в Кирове перекроют дороги из-за возвращения Великорецкого крестного хода

Юлия Зорина Новости, Лучшее, Общество

8 июня в Киров вернутся участники Великорецкого крестного хода. На время прохождения колонны паломников в областном центре перекроют дороги, поэтому автомобилистов просят выбирать маршруты движения заранее.

С 6 часов 8 июня до прохождения колонны стоянка и остановка транспорта будут запрещены:
  • на Московской от Дерендяева до Казанской, за исключением северного проезда у дома №69 по улице Карла Либкнехта, парковок на Театральной площади со стороны домов №№37 и 39 по Московской;
  • на Казанской на участке от Московской до Горбачева;
  • на Горбачева от Казанской до Лесной;
  • на Урицкого от Орловской до Горбачева.
Движение транспорта будет временно запрещено на следующих улицах:

С 7 часов 8 июня до прохождения колонны:

  • от границы муниципального образования «Город Киров» до транспортной развязки и подхода к новому мосту через Вятку;
  • по новому мосту через Вятку и далее по Дзержинского до Луганской;
  • по Московской от Дерендяева до Казанской;
  • по Горбачева от Казанской до Лесной;
  • по Урицкого от Орловской до Горбачева.

С 13 часов 8 июня до прохождения колонны:

  • по Луганской от площади XX партсъезда до Ломоносова;
  • по Ломоносова от Луганской до Московской;
  • по Московской от Ломоносова до Казанской;
  • по Казанской от Московской до Горбачева.

6 июня в селе Великорецком прошли торжественные богослужения в честь обретения иконы Николая Чудотворца. 7 июня паломники выдвинулись в обратный путь. Вечером они прибудут в село Мурыгино.

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Юлия Зорина