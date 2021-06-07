8 июня в Кирове перекроют дороги из-за возвращения Великорецкого крестного хода

8 июня в Киров вернутся участники Великорецкого крестного хода. На время прохождения колонны паломников в областном центре перекроют дороги, поэтому автомобилистов просят выбирать маршруты движения заранее.
С 6 часов 8 июня до прохождения колонны стоянка и остановка транспорта будут запрещены:
- на Московской от Дерендяева до Казанской, за исключением северного проезда у дома №69 по улице Карла Либкнехта, парковок на Театральной площади со стороны домов №№37 и 39 по Московской;
- на Казанской на участке от Московской до Горбачева;
- на Горбачева от Казанской до Лесной;
- на Урицкого от Орловской до Горбачева.
Движение транспорта будет временно запрещено на следующих улицах:
С 7 часов 8 июня до прохождения колонны:
- от границы муниципального образования «Город Киров» до транспортной развязки и подхода к новому мосту через Вятку;
- по новому мосту через Вятку и далее по Дзержинского до Луганской;
- по Московской от Дерендяева до Казанской;
- по Горбачева от Казанской до Лесной;
- по Урицкого от Орловской до Горбачева.
С 13 часов 8 июня до прохождения колонны:
- по Луганской от площади XX партсъезда до Ломоносова;
- по Ломоносова от Луганской до Московской;
- по Московской от Ломоносова до Казанской;
- по Казанской от Московской до Горбачева.
6 июня в селе Великорецком прошли торжественные богослужения в честь обретения иконы Николая Чудотворца. 7 июня паломники выдвинулись в обратный путь. Вечером они прибудут в село Мурыгино.