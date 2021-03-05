8 марта кировскую телебашню украсит праздничная иллюминация

В Международный женский день на телебашне в Кирове включат праздничную иллюминацию.

Система освещения, смонтированная в 2013 году, состоит из 36 прожекторов. Они расположены на девяти уровнях.

Светильники, устойчивые к повышенной влажности и перепадам температур, равномерно «заливают» телебашню светом. Они будут включены с 18 часов 8 марта до 3 часов 9 марта.

Справка

Высота кировской телебашни — 197 метров. Она обеспечивает сигналом населённые пункты в радиусе до 60 километров.

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