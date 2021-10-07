8 октября кировчане увидят осенний звездопад

Вечером 8 октября жители Кировской области смогут наблюдать осенний звездопад Дракониды. Об этом напомнили в сообществе «Любительская астрономия в Кирове».

Дракониды можно наблюдать каждый год с 6 по 10 октября. Пик звездопада приходится на ночь с 8 на 9 октября. В это время в небе можно увидеть 10-15 метеоров в час. Однако были годы с метеорными ливнями до нескольких тысяч «падающих звезд». Такое явление наблюдалось в 1933 и 1946 годах.

Активность потока переменная. Например, в 1933 и 1946 годах наблюдались метеорные ливни с несколькими тысячами метеоров в час.

В безоблачном небе «падающие звезды» видны невооруженным глазом. Поэтому бинокль и телескоп для наблюдений не нужны. Метеоры будут лучше всего видны в районе созвездия Дракона, которое тянется от Большой Медведицы до Цефея.

Ранее кировчане наблюдали августовские Персеиды.