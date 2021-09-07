8 сентября в Кирове включат отопление в детсадах

А также в больницы, школы, вузы и другие учреждения социально-культурной сферы областного центра. Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства.

Подача тепла в объекты социальной сферы начнётся уже завтра, 8 сентября. В среду в Кирове включат отопление в детсадах, школах и т.п. Но при условии, что их руководители подали необходимую заявку в ресурсоснабжающую компанию.

Напомним, отопление в жилых домах кировчан планируется включить 15 сентября. Для включения системы отопления среднесуточная температура должна быть ниже +8 градусов Цельсия в течение 5 суток. Но и в этом случае для плохо переносящих холод граждан есть выход. Жильцы многоквартирного дома могут на собрании вместе с обслуживающей управляющей компанией принять решение о том, что тепло в дом будет подано в более ранние сроки.