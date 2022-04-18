80 эвакуированных жителей ЛНР и ДНР готовы работать в Кирове

Порядка 80 вынужденных переселенцев из ЛНР, ДНР и Украины обратились к специалистам кировской службы занятости. Они работают в пункте временного размещения эвакуированных. Об этом сообщил начальник управления ГСЗН региона Руслан Бондарчук на совещании у ГФИ по Кировской области Григория Житенева.

Участники мероприятия обсудили вопросы поддержки занятости населения региона и снижения неформальной занятости. Задачу сохранения рабочих мест в реальном секторе экономики назвал одной из приоритетных губернатор Игорь Васильев.

Григорий Житенев отметил, что для предотвращения роста безработицы принимаются меры как финансового, так и организационного характера. Однако одновременно с сохранением рабочих мест перед органами власти стоит задача по выявлению неформальной занятости. Она осложняется тем, что проведение проверок бизнеса временно приостановлено.

По словам первого зампреда правительства Дмитрия Курдюмова, в Кировской области отмечается положительная динамика легализации рынка труда. Так, в 1 квартале 2021 года трудовые отношения легализовали порядка 950 человек, за аналогичный период текущего года – свыше 1300 человек. В данном направлении продолжается индивидуальная работа с работодателями.

— Налажено тесное взаимодействие с Гострудинспекцией по обмену информацией о возможных массовых нарушениях трудовых прав граждан. Выявленные факты оперативно передаются в ведомство для принятия соответствующих мер реагирования. С начала года усилена информационная кампания о негативных последствиях неформальной занятости и получения заработной платы «в конверте» как с работниками и соискателями, так и с работодателями, – пояснил Дмитрий Курдюмов.

Помимо этого, в регионе продолжается информирование населения о преимуществах налога на профессиональный доход и получении государственной социальной помощи на основании социального контракта.

Также служба занятости помогает в трудоустройстве гражданам, прибывшим в Кировскую область из ЛНР и ДНР. В настоящее время к специалистам ГСЗН обратились порядка 80 эвакуированных. Специалисты провели анкетирование, чтобы получить информацию об образовании и стаже работы переселенцев.

После оформления документов по линии миграционной службы эвакуированные жители получат возможность устроиться на работу. Вакансии им уже предложены. Ранее один из прибывших мужчин выразил желание работать водителем автобуса.