80-летний юбилей отмечает военный оркестр «Северная Звезда»

12 марта 1942 году приказом Наркомата Внутренних Дел СССР в состав 150-го батальона 45-й бригады конвойных войск был введен штат музвзвода из 11 человек.

Все они являлись воспитанниками музыкальных училищ и «сынами полка». Ребята активно включились в суровую жизнь части в условиях военного времени. Когда наступило мирное время, во взвод приняли других музыкантов. Все новички — участники военных действий.



За годы своего творческого пути оркестр приобрел собственное неповторимое характерное звучание, любовь и уважение слушателей. В начале двухтысячных годов «Северная звезда» достойно представляла нашу страну на международных фестивалях духовой музыки во Франции, Мексике, Германии, США.

Сегодня военный оркестр Росгвардии «Северная звезда» непременный участник всех крупных городских праздников, отвечает за музыкальное сопровождение Парада Победы, который проходит на Театральной площади города Кирова.

Оркестр также проводит акцию «Парад у дома ветерана». Сейчас дирижер «Северной Звезды» — майор Алексей Тахмазян. В репертуаре коллектива музыка разных жанров: от классики и традиционной духовой музыки до джаза и современной эстрады.

Поздравляем коллектив оркестра с юбилеем! Желаем как и прежде иметь успех у зрителя и радовать его своими выступлениями и красивыми плац-концертами.

Фото: vk.com/club150428796