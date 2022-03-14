Трое кировчан побили и ограбили хозяина квартиры у него дома вместе с гостем

В УМВД по г. Кирову сообщили о наказании трех грабителей.

Ими оказались трое жителей областного центра: Кропачев, Харисов и Лебедев. В августе прошлого года они повздорили у подъезда дома с его жильцом, возращавшимся к себе в квартиру, где находился его приятель. Компания проследовала за молодым человеком и ворвалась к нему в квартиру, когда гость открыл дверь изнутри.

Там незнакомцы поколотили хозяина квартиры, требуя деньги, а поскольку наличных не было, согласились на перевод. Один из грабителей с телефона гостя перевел 6000 рублей себе с его счета, а уходя, захватил и сам мобильник стоимостью 10000 рублей. Вскоре выяснилось, что один из напавших (Лебедев) украл еще и телефон хозяина квартиры за 5000 рублей.

Потерпевшие заявили в полицию, и та нашла подозреваемых. Похищенное оказалось при них. Уголовное дело было расследовано и передано в суд. Последний назначил наказание: Харисову 1,5 года колонии строгого режима, Лебедеву и Кропачеву по году лишения свободы условно.