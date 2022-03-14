Роскомнадзор объявил о блокировке VPN сервисов

Доступ к Инстаграм через VPN собираются прекратить.

В России заблокируют шесть VPN-сервисов, т.к. они обеспечивают доступ к запрещенной информации, сообщил Роскомнадзор на своём сайте. Ограничение коснется сервисов VPN Betternet, Lantern, X—VPN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN, PrivateTunnel.

Как известно, ранее по требованию Генпрокуратуры были заблокированы соцсети Фейсбук и Инстаграм компании Мета. По причине возможности разжигания вражды по отношению к российским военным. В течение последних дней компания пошла на попятную, отменив названные изменения в своей политике, однако решение принято.

Впрочем, мгновенной блокировки не произошло. Заходить в Инстаграм по-прежнему возможно, хотя не без проблем. Одним из способов обхода блокировок считаются как раз VPN сервисы. Ведомство решило перекрыть этот канал доступа к опальным соцсетям.