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Какие автопроизводители покинули Россию из-за санкций в 2022 году

Юлия Зорина Новости, Общество

После введения санкций Россию покинули не только популярные бренды косметики и одежды, но и автопроизводители. Ряд зарубежных автомобильных компаний объявили о приостановке поставок в Россию машин и запчастей к ним.

Это не могло не сказаться на ценах и отечественных авто. Многие из них работают на заграничных автозапчастях. О повышении стоимости автомобилей уже объявили ряд автогигантов.

Так, на сегодняшний день «АвтоВАЗ» продает «Ладу Гранту» по цене от 727 тысяч рублей, «Ладу Весту» и «Ладу XRay» — от 1,1 миллиона рублей, а «Ладу Ларгус» — от 1,2 миллиона. С 2 апреля сотрудники завода пойдут в отпуск. «КамАЗ» в Набережных Челнах временно перешел на выпуск машин в базовой комплектации.

Какие автомобильные бренды приостановили свою работу в России из-за санкций в 2022 году
  • Harley-Davidson — приостановила продажи машин
  • Audi — приостановила поставки
  • Porsche — приостановила поставки
  • Jaguar Land Rover — приостановила поставки
  • General Motors — приостановила поставки
  • Volkswagen — приостановила поставки и производство
  • Skoda — приостановила поставки
  • Daimler Truck — приостановила деятельность в России и сотрудничество с «КамАЗом»
  • BMW — приостановила поставки и производство
  • Volvo — приостановила продажи
  • Ford — приостановила работу
  • Scania — приостановила поставки
  • Honda — приостановила поставки;
  • Mazda — приостановила поставки автомобилей
  • Hyundai — приостановила производство
  • Seat — приостановила поставки
  • Lamborghini — приостановила поставки машин
  • Ducati — приостановила поставки
  • Bentley — приостановила поставки автомобилей
  • Mercedes-Benz — приостановила производство и поставки
  • Toyota — приостановила производство и поставки
  • Lexus — приостановила производство и поставки
  • MAN — приостановила поставки
  • Nissan — приостановила производство.

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Юлия Зорина