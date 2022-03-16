Какие автопроизводители покинули Россию из-за санкций в 2022 году

После введения санкций Россию покинули не только популярные бренды косметики и одежды, но и автопроизводители. Ряд зарубежных автомобильных компаний объявили о приостановке поставок в Россию машин и запчастей к ним.
Это не могло не сказаться на ценах и отечественных авто. Многие из них работают на заграничных автозапчастях. О повышении стоимости автомобилей уже объявили ряд автогигантов.
Так, на сегодняшний день «АвтоВАЗ» продает «Ладу Гранту» по цене от 727 тысяч рублей, «Ладу Весту» и «Ладу XRay» — от 1,1 миллиона рублей, а «Ладу Ларгус» — от 1,2 миллиона. С 2 апреля сотрудники завода пойдут в отпуск. «КамАЗ» в Набережных Челнах временно перешел на выпуск машин в базовой комплектации.
Какие автомобильные бренды приостановили свою работу в России из-за санкций в 2022 году
- Harley-Davidson — приостановила продажи машин
- Audi — приостановила поставки
- Porsche — приостановила поставки
- Jaguar Land Rover — приостановила поставки
- General Motors — приостановила поставки
- Volkswagen — приостановила поставки и производство
- Skoda — приостановила поставки
- Daimler Truck — приостановила деятельность в России и сотрудничество с «КамАЗом»
- BMW — приостановила поставки и производство
- Volvo — приостановила продажи
- Ford — приостановила работу
- Scania — приостановила поставки
- Honda — приостановила поставки;
- Mazda — приостановила поставки автомобилей
- Hyundai — приостановила производство
- Seat — приостановила поставки
- Lamborghini — приостановила поставки машин
- Ducati — приостановила поставки
- Bentley — приостановила поставки автомобилей
- Mercedes-Benz — приостановила производство и поставки
- Toyota — приостановила производство и поставки
- Lexus — приостановила производство и поставки
- MAN — приостановила поставки
- Nissan — приостановила производство.