Какие автопроизводители покинули Россию из-за санкций в 2022 году

После введения санкций Россию покинули не только популярные бренды косметики и одежды, но и автопроизводители. Ряд зарубежных автомобильных компаний объявили о приостановке поставок в Россию машин и запчастей к ним.

Это не могло не сказаться на ценах и отечественных авто. Многие из них работают на заграничных автозапчастях. О повышении стоимости автомобилей уже объявили ряд автогигантов.

Так, на сегодняшний день «АвтоВАЗ» продает «Ладу Гранту» по цене от 727 тысяч рублей, «Ладу Весту» и «Ладу XRay» — от 1,1 миллиона рублей, а «Ладу Ларгус» — от 1,2 миллиона. С 2 апреля сотрудники завода пойдут в отпуск. «КамАЗ» в Набережных Челнах временно перешел на выпуск машин в базовой комплектации.

Какие автомобильные бренды приостановили свою работу в России из-за санкций в 2022 году