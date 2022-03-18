В Кирове воришки устроили флеш-моб в трёх магазинах

Кировские росгвардейцы задержали подозреваемых в кражах из магазинов.

Первую совершили в продуктовом магазине на ул. Спасской. Один посетитель пронести мимо кассы товар на тысячу рублей, но сотрудник заметил и нажал на кнопку тревоги. Прибывшая группа задержания проверила записи с камер видеонаблюдения и выяснила, что четыре дня назад тот же человек там же похитил такой же товар на ту же сумму.

Другую кражу пресекли в тот же день в магазине на ул. Спасской. Там тоже мужчина пытался унести неоплаченный товар. Патруль вневедомственной охраны установил личность задержанного и выяснил, что тут уже разыскивается как подозреваемый в краже.

А в магазине на ул. Маклина мужчина и девушка пытались втихаря вынести товара на 5500 рублей. И тоже попались. И тоже как предыдущие два переданы полиции для разбирательства.