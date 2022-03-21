Гроссмейстер Карякин дисквалифицирован за патриотизм

Самый молодой гроссмейстер по шахматам в мире Александр Карякин, посетивший Кировскую область в прошлом году, дисквалифицирован ФИДЕ на полгода. Причиной названа поддержка российской военной спецоперации на Украине.

Спортсмен назвал решение позорным для самой ФИДЕ, а не себя, но ожидаемым.

— Попраны все спортивные отборы, попран основной принцип, что спорт вне политики, — считает Александр. — Я прошёл тяжелейший отбор через Кубок Мира в турнир претендентов. Победа в нем вывела бы меня на матч за звание чемпиона мира.И теперь мы все можем убедиться в том, что международные спортивные чиновники, которые последние годы банили российских олимпийцев по поводу и без, добрались до шахмат, которые были всегда далеки от этого беспредела.

Александр Карякин подчеркнул, что в первую очередь он патриот своей страны и ничуть не жалеет и своем выборе. И если предложили бы переиграть ситуацию, то поддержал бы президента, народ и армию своей страны. Гроссмейстер поблагодарил за поддержку болельщиков, получаемую со всего мира и выразил уверенность, что жизнь обязательно всё расставит на свои места.