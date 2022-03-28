Две кировчанки потеряли почти 250 тысяч рублей на заказе роллов от банка

В УМВД по городу Кирову расследуют одинаковое дистанционное мошенничество в отношении двух кировчанок.

Одной потерпевшей 42, другой 55. Обе наткнулись в соцсети на объявление от банка о раздаче бесплатных сетов роллов своим клиентам. Дамы поверили, прошли по ссылке и ввели данные своих банковских карт, а также коды подтверждения из СМС.

В резльтате мошенники получили доступ к их банковским картам и списали у первой 197000, а второй 50000 рублей. Связавшись с банком, одна из потерпевших узнала, что никаких акций с роллами банк не проводил.

Женщины обратились в полицию, личности преступников устанавливают.