Александр Чурин рассказал об экономической ситуации в области

Сегодня прошло заседание правительства области. Его председатель Александр Чурин рассказал о мерах, которые предпринимаются для обеспечения социально-экономической стабильности в регионе.

Он отметил, что на ситуацию влияют геополитическая и экономическая обстановка. Для всестороннего анализа текущей ситуации и принятия действенных мер создана межведомственная комиссия. Её возглавил губернатор Игорь Васильев. В ходе ежедневных заседаний обсуждаются и решаются текущие актуальные вопросы.

На особом контроле — ситуация на потребительском рынке. Регулярно ведётся мониторинг цен на продукты питания и товары первой необходимости, контролируются товарные запасы у торговых организаций.

Четыре региональные торговые сети («Вятские рассветы», «Вятушка, ««Глобус» и «Самобранка») подписали меморандум о принятии мер по сдерживанию цен на социально значимые продукты питания.

Промышленные предприятия перестраивают логистические цепочки — находят новых поставщиков сырья и комплектующих, договариваются с новыми потребителями экспортной продукции.

Правительство области направило предложения по включению предприятий региона в федеральный перечень системообразующих организаций. Для них разработана специальная кредитная программа на пополнение оборотных средств, которой смогут воспользоваться предприятия промышленности, торговли, агропромышленного комплекса, транспорта, связи и строительной отрасли.

Работа систем жизнеобеспечения обеспечена в штатном режиме. На предприятиях тепло-, электро-, водо- и газоснабжения стабильная ситуация, они укомплектованы необходимым запасом материально-технических ресурсов.

Александр Чурин отметил, что правительством области разрабатывается план первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития региона.

«На федеральном уровне такой план уже действует. Это целый ряд мер: кредитные каникулы, упрощение государственных закупок, амнистия капиталов, введение моратория на плановые проверки малых и средних предприятий и IT-компаний на ближайшие три года, поддержка системообразующих предприятий. Кроме того, предусматривается поддержка строительной отрасли, ограничение цен на отдельные материалы, поддержка аграрного сектора и сферы малого и среднего предпринимательства. Мероприятия регионального плана синхронизированы с федеральными. Также мы готовы оказать всестороннюю поддержку предприятиям, которые выстроят кооперационные цепочки и будут работать над реальным импортозамещением в регионе», — пояснил он.

В регионе будет продолжена реализация нацпроектов, государственных программ, вложений в инфраструктуру и задач, предусмотренных в бюджете — своевременная выплата зарплаты, предоставление мер социальной поддержки, в т.ч и по лекарственному обеспечению.