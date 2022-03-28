Игорь Васильев на «Россия 24»: сегодня особенно важен престиж рабочих профессий

Сегодня губернатор Кировской области Игорь Васильев выступил в новостной телепрограмме на «Россия 24».

Он ответил на ряд вопросов о том, как промышленность Кировской области справляется с последствиями антироссийских санкций, об импортозамещении в производстве как продукции для обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства, так и товаров широкого потребления. На сегодня область готова к посевной, заготовлено достаточно запасов семян, комбикормов, топлива.

Отвечая на вопрос о решении кадровых проблем, Игорь Владимирович подчеркнул, что в наши дни актуально ориентироваться на обучение молодежи рабочим профессиям. Их престиж – то, что наиболее важно для экономики сейчас.

– Если раньше многие представители строительных специальностей стремились на вахту в другие регионы, то сейчас много работы в Кировской области, в том числе на капремонтах и строительстве учебных заведений. Требуются руки на наших сельхозпредприятиях: например, одно из них заявило о готовности трудоустроить 600 человек, причем, с достойными для нашего региона зарплатами свыше 40 тысяч рублей. Востребованы рабочие руки на производстве машин для молочной промышленности и других предприятиях, – привёл примеры губернатор.

Видео интервью можно видеть здесь: https://t.me/kirovp/7219