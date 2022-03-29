Кировские предприятия решают проблему нехватки кадров

В правительстве области под председательством губернатора Игоря Васильева состоялось заседание межведомственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики региона.

Его участники обсудили состояние промышленных предприятий и перспективы их работы в текущем году. Большинство руководителей отметили, что сокращение объёмов производства не планируется, но существует проблема по привлечению кадров.

«Мы ищем пути развития — повышаем эффективность производства и зарплату, чтобы привлечь молодых людей. Её индексация составила от 24 до 40%. При желании рабочий может получать 70 тысяч рублей в месяц. Нам требуются как специалисты высшей категории, так и представители рабочих профессий. Считаю, для решения проблемы нужно менять систему образования, как высшего, так и среднего», — говорит гендиректор ОАО «Искож» Александр Иванов.

О нехватке кадров также рассказал первый заместитель генерального директора ООО «Кировский биохимический завод» Олег Пантюхин.

Губернатор полностью поддержал промышленников в том, что системе образования нужно ориентироваться на подготовку рабочих профессий.

«На заседании комиссии Госсовета мы будем ставить вопрос об изменениях в системе образования, чтобы обеспечить промышленников специалистами рабочих профессий, а предприятия, в свою очередь, обеспечат молодых людей достойным уровнем дохода», — отметил Игорь Васильев.

Заместитель гендиректора АО «ОХК «УРАЛХИМ» Сергей Момцемлидзе отметил, что предприятие не планирует сокращать объёмы производства и инвестиции в социальное развитие региона.