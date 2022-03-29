Индекс промышленного производства в Кировской области выше общероссийского уровня

Сегодня состоялось заседание общего отчетно-выборного собрания Кировского союза промышленников и предпринимателей. В нём принял участие губернатор Игорь Васильев.

«Деятельность Кировского союза промышленников и предпринимателей является важной и значимой для успешного развития экономики региона. Хочется отметить, что Кировская область по итогам 2021 года занимает первое место по Приволжскому федеральному округу по индексу промышленного производства. Сейчас правительство Российской Федерации, правительство Кировской области принимают меры для нивелирования негативного влияния санкционной политики ряда стран на нашу экономику. Стабильное развитие промышленности региона и формирование благоприятного инвестиционного климата является приоритетом в работе регионального правительства и Кировского союза промышленников и предпринимателей. Исполнительная власть готова оказывать всестороннюю помощь предприятиям по привлечению средств федерального и регионального бюджетов на реализацию импортозамещающих проектов по созданию новых производств и соответственно новых рабочих мест», — сказал губернатор, приветствуя членов союза.

Председатель Кировского союза промышленников и предпринимателей Виктор Медведков подвел итоги работы организации за прошлый год и обозначил финансовый план на текущий. Кроме того, на заседании были избраны председатель союза, правление и ревизионная комиссия.

В 2021 году индекс промышленного производства в Кировской области был выше общероссийского уровня. Средний показатель по всем регионам составил 105,3%. Кировская область показала стабильный рост и вошла в «зелёную зону», где рост составил 115 и более процентов.

За два первых месяца 2022 года областная промышленность увеличила выпуск продукции в натуральном выражении на 7,2%, предприятия обрабатывающего сектора — на 10,2%, а добывающая промышленность — на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.