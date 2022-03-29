Александр Чурин: Правительство перешло практически на круглосуточную работу

В ходе сегодняшнего прямого эфира на площадке Центра управления регионом председатель правительства Кировской области Александр Чурин рассказал о работе межведомственной комиссии по экономической устойчивости, реализации нацпроектов и ситуации с продуктами питания.

Ежедневная работа

– Мы в правительстве перешли практически на круглосуточную работу — без выходных. Создана межведомственная комиссия, которую возглавляет губернатор области Игорь Васильев. В её состав вошли представители всех подразделений правительства и федеральных органов власти. Собираемся ежедневно.

Комиссия использует отраслевой принцип работы — на совещаниях рассматриваем ситуацию в той или иной отрасли промышленности, оперативно принимаем решения и составляем план действий. Наиболее остро сейчас стоят вопросы логистики, поставки материалов и комплектующих для стабильной работы предприятий.

Ситуация нормализуется

– Ситуация со спросом на продукты нормализуется. Этому поспособствовали как меры, принятые на федеральном уровне (в том числе с привлечением антимонопольной службы и прокуратуры), так и решения комиссии.

Правительство подписало меморандум с крупными местными торговыми сетями «Вятские рассветы», «Вятушка, ««Глобус» и «Самобранка» о принятии мер по сдерживанию цен на социально значимые продукты питания. Это несколько десятков наименований продукции. В их магазинах эти продукты есть в нужном количестве и не по завышенной цене.

С медикаментами ситуация тоже стабилизируется — в области сформирован запас лекарств от 4 до 6 месяцев. Ими обеспечены и аптеки, и поликлиники, и больницы. Поставки идут в плановом режиме. Со своей стороны призываем не формировать ажиотажный спрос. У каждого лекарства есть срок годности.

Комплексное развитие

– В Кирове продолжится развитие микрорайона «Чистые пруды». В ближайшее время мы представим новую территорию под комплексное освоение. Её площадь — около 147 гектар.

Будут выделены средства на подготовительные работы: перенос линии электропередачи, перекладку газопровода, проектирование дороги — дублёра улицы Ленина.

Финансирование сохранится

– Реализация всех национальных проектов будет продолжена, и их финансирование сохранится — бюджетные инвестиции мы не сокращаем. Более того, в феврале были приняты поправки в областной бюджет, которые предусматривают выделение дополнительных средств на ремонт межмуниципальных и сельских дорог, строительство спортивных объектов.