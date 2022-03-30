Ученые ВятГУ изучат некрополь в Слободском

В апреле научно-исследовательская археологическая лаборатория ВятГУ приступит к комплексному изучению некрополя XVIII – первой половины XX века в Слободском. Это будет первый подобный опыт в регионе, сообщает ria.ru.

По словам заведующего научно-исследовательской археологической лабораторией университета Алексея Кайсина, сохранение некрополей и информации о них является для учёных важнейшей задачей, поскольку в погребальной практике заложены особенности и черты городского русского населения. Некрополь — это конгломерат непознанных элементов. В случае их утраты исчезнет информация о захороненных людях, а также уникальные образцы меднолитейной пластики и каменной резьбы.

Поэтому, считает Кайсин, важно поставить мемориальные комплексы на учёт как объекты культурного наследия и разработать процедуру заполнения документации (паспорта объекта) по по ним.

Археологическая лаборатория ВятГУ опробует методику полевой фиксации надгробных крестов. С использованием GNSS-приёмника для каждого объекта будут определены его координаты. Также в планах — фотофиксация крестов. На основании этих данных будет сделана обзорная схема некрополя и прилегающей территории.

Учёные измерят высоту, толщину и ширину крестов, создадут их описания крестов с указанием происхождения, сохранности, орнамента и др., заполнят бланки фиксации надгробий и создадут их трехмерные цифровые двойники.

Вся эта работа даст возможность ввести в научный оборот большой объём исследовательского материала, связанного с погребальной православной обрядностью, кладбищенскими конструкциями и архитектурными деталями.

Фото Маргариты Глазыриной