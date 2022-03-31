В 1-м чтении приняты изменения в Закон «О Губернаторе Кировской области»

Депутаты Заксобрания в 1-м чтении приняли изменения в Закон «О Губернаторе Кировской области».

Ими, в частности, предлагается:

наделить Губернатора полномочием определять структуру и систему исполнительных органов Кировской области

наделить Губернатора полномочием вынести предупреждение, объявить выговор главе муниципального образования, главе местной администрации

исключить ограничение по запрету занимать должность Губернатора более двух сроков подряд.

Предусматривается, что положения законопроекта вступят в силу с 1 июня 2022 года. На следующих заседаниях изменения рассмотрят во 2-м чтении.