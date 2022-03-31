Главная > Новости > В 1-м чтении приняты изменения в Закон «О Губернаторе Кировской области»

В 1-м чтении приняты изменения в Закон «О Губернаторе Кировской области»

Вадим Шабалин Новости, Власть

Депутаты Заксобрания в 1-м чтении приняли изменения в Закон «О Губернаторе Кировской области».

Ими, в частности, предлагается:

  • наделить Губернатора полномочием определять структуру и систему исполнительных органов Кировской области
  • наделить Губернатора полномочием вынести предупреждение, объявить выговор главе муниципального образования, главе местной администрации
  • исключить ограничение по запрету занимать должность Губернатора более двух сроков подряд.

Предусматривается, что положения законопроекта вступят в силу с 1 июня 2022 года. На следующих заседаниях изменения рассмотрят во 2-м чтении.

Читайте наши новости первыми - добавьте «Кировская правда» в любимые источники.

Подписаться

Вадим Шабалин