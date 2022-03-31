Вместо Афанасьевского района появится муниципальный округ

Депутаты ОЗС поддержали инициативу объединить все поселения, входящие в состав Афанасьевского муниципального района, и образовать муниципальный округ с административным центром в прежнем райцентре.

После преобразований Афанасьевский район и все поселения утратят статус муниципального образования.

Объединение поселений состоится с согласия жителей на основании решений, принятых думами поселений и районной думой.

Статус населённых пунктов в ходе преобразований не изменяется, для местных жителей сохраняются все меры поддержки, предусмотренные для сельских территорий.

Преобразования должны завершиться к 1 января 2023 года. Предусмотрен переходный период, за это время будут сформированы органы местного самоуправления Афанасьевского муниципального округа, а вопросы местного значения продолжат решать ранее действовавшие органы (администрации поселений и муниципального района).