Депутаты Заксобрания поддержали льготные ставки по УСН

На заседании ОЗС в 1-м чтении принят законопроект, который предусматривает льготы по упрощённой системе налогообложения предпринимателям, которые зарегистрируются в Кировской области.
Предложены следующие льготные ставки по УСН:
По системе «Доходы»
- 1% — на первый год после регистрации налогоплательщика
- 3% — на два последующих года
По системе «Доходы минус расходы»
- 5% — на первый год
- 7,5% — на два последующих года
Для получения льгот необходимо в 2022-2024 гг. зарегистрироваться на территории Кировской области в качестве юридических лиц или ИП.
По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит привлечь в регион новых налогоплательщиков и увеличить доходную часть бюджета.
Поправки к второму чтению принимаются до 12 апреля.