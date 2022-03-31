Депутаты Заксобрания поддержали льготные ставки по УСН

На заседании ОЗС в 1-м чтении принят законопроект, который предусматривает льготы по упрощённой системе налогообложения предпринимателям, которые зарегистрируются в Кировской области.

Предложены следующие льготные ставки по УСН:

По системе «Доходы»

1% — на первый год после регистрации налогоплательщика

3% — на два последующих года

По системе «Доходы минус расходы»

5% — на первый год

7,5% — на два последующих года

Для получения льгот необходимо в 2022-2024 гг. зарегистрироваться на территории Кировской области в качестве юридических лиц или ИП.

По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит привлечь в регион новых налогоплательщиков и увеличить доходную часть бюджета.

Поправки к второму чтению принимаются до 12 апреля.