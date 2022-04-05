Государственные аптеки региона поддержат изменениями в законодательстве

Государственные аптеки региона планируется освободить от обязанности выплачивать в бюджет отчисления от прибыли.

Об этом рассказал председатель правительства области Александр Чурин.

«Ранее глава региона Игорь Васильев поручил взять на особый контроль вопрос бесперебойного обеспечения граждан лекарственными препаратами. Для этого в условиях санкций (меняются условия поставки лекарств, их оплаты), а также повышенного спроса граждан на лекарства необходимо формирование резерва медикаментов на базе областных государственных аптечных предприятий.

Для создания резерва лекарств аптекам необходимо увеличение собственных оборотных средств. В связи с этим поручил внести изменения в законодательство по исключению обязательства государственных аптек по отчислению в бюджет части прибыли, остающейся у аптечных предприятий после уплаты налогов. Это позволит направить прибыль на развитие аптечной сети и создать резерв лекарственных средств», — отметил Александр Чурин.