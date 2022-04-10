В Кирове создадут павильон в стилистике усадьбы Рудницкого

Его задумали расположить в Никитском сквере, что на пересечении улиц Володарского и Советской.

Ранее там стоял дом академика Николая Рудницкого, замечательный пример вятского деревянного зодчества. К сожалению, он был утрачен. Теперь активисты проекта «30 скверов», движения «Том Сойер фест на Вятке» и Центра русской культуры и письменности «Мир» задумали восстановить усадьбу по сохранившимся снимкам и эскизам, сообщает «ЭхоКирова».

Новая постройка, с которой волонтеры решили начать, будет оформлена в той же стилистике, что и утраченный дом. Павильон для отдыха будет представлять собой навес с деревянными наличниками, резными балясинами-колоннами, балюстрадой и фронтонами, украшающими крышу.

В приложенном эскизе строения, созданном архитектором Носковым, несложно разгадать второй этаж здания советского учёного-селекционера, основавшего Зональный институт.

Павильон хотят поставить уже в этом году.

Фото: echokirova.ru