Гастарбайтер напал с лопатой на владельца похищаемого им велосипеда

В кирово-чепецком отделе МВД рассказали о разбойном нападении в Татарах.

Накануне семейная пара приехала в названную деревню на дачу, и супруга в ночь на воскресенье проснулась от шума во дворе. Она увидела в окне, как незнакомый мужчина выводит из их сарая велосипед и разбудила мужа.

Тот вышел разобраться, и незнакомец напал на него с лопатой. Хозяин дома несколько раз увернулся, но в итоге пропустил удар по лицу, получил травму. Агрессор сбежал. Потерпевший обратился в полицию.

Правоохранители выяснили, что подозреваемый – работник местной пилорамы, 35-летний уроженец одного из среднеазиатских государств. Его задержали, арестовали на время следствия, возбудили уголовное дело по факту разбоя.