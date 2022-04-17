В Кирове начался ремонт дорог

О начале работ сообщил губернатор Кировской области Игорь Васильев в соцсетях.

Муниципальное предприятие «Гордормостстрой» начало работы на улицах Карла Маркса, Володарского, Шаляпина, Правды и Спасской в областном центре. Предполагается этим летом привести в нормативное состояние Студенческий проезд, начать ремонт кольцевой развязки на перекрестке улиц Проезжей и Павла Корчагина, а также расширение ул. Ленина в районе улицы Современной. Предполагается использовать только современные прочные материалы – ЩМА-16 и А-16.

Всего в планах на этот сезон 42 участка дорог в Кирове общей протяженностью 28 км, а также 18 тротуаров. Из федерального бюджета на них выделен миллиард рублей. Также будут заменены бордюры, подняты колодцы и выполнено благоустройство.