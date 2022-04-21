Кировская пенсионерка отдала за мифическую компенсацию 6000 рублей на 140 тысяч больше

В кировском УМВД расследуют дистанционное хищение.

Потерпевшей стала пенсионерка 1940 года рождения. В 2008 году она вложила 6000 рублей в финансовую пирамиду, надеясь разбогатеть. Не вышло. А на днях ей позвонил некто и пообещал солидную компенсацию за потраченные средства. Правда, с уплатой некой комиссии и страховки, составившей… 146000 рублей.

Бедолага поверила и перевела деньги. Через день незнакомец позвонил и попытался выманить еще 160000 рублей под другим предлогом. К счастью потерпевшей, банк оказался закрыт, а сама она поняла, что обманута. Обратилась в полицию, личности подонков устанавливают полицейские. И просят кировчан предупредить пожилых родственников не верить таким обещаниям от незнакомцев.