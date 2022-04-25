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Сотрудников кирово-чепецкого «ГалоПолимера» осудили за гибель четырёх рабочих

Игорь Нелюбин Новости, Общество

В Кирово-Чепецке осудили сотрудников ООО «ГалоПолимер» за гибель четырёх рабочих.

В сентябре 2020 года в одном из цехов названного предприятия допустили превышение норм ПДК опасных для жизни фторорганических соединений и высокую загазованность ими. Работала звуковая и световая сигнализация, однако начальница производства выдала наряд-допуск на проведение ремонта и подписала разрешение на выполнение огневых работ. В свою очередь, мастер смены допустил ремонтную бригаду к монтажу оборудования, и они отравились.

Как сообщили в Следкоме по Кировской области, обоих руководителей суд признал виновными по ч. 3 ст. 217 УК РФ: «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью двух человек, смерть более двух лиц».

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Игорь Нелюбин