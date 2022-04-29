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Депутаты приняли изменения в Закон «О Губернаторе Кировской области»

Вадим Шабалин Новости, Власть

Депутаты Заксобрания во втором чтении приняли изменения в Закон «О Губернаторе Кировской области».

Ими, в частности, предлагается:

  • Наделить губернатора полномочием определять структуру и систему исполнительных органов Кировской области
  • Наделить губернатора полномочием вынести предупреждение, объявить выговор главе муниципального образования, главе местной администрации
  • Исключить ограничение по запрету занимать должность более двух сроков подряд.
  • Врио губернатора не вправе вносить предложения об изменении Устава области, не вправе инициировать роспуск Заксобрания Кировской области.

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Вадим Шабалин