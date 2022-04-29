Депутаты приняли изменения в Закон «О Губернаторе Кировской области»

Депутаты Заксобрания во втором чтении приняли изменения в Закон «О Губернаторе Кировской области».
Ими, в частности, предлагается:
- Наделить губернатора полномочием определять структуру и систему исполнительных органов Кировской области
- Наделить губернатора полномочием вынести предупреждение, объявить выговор главе муниципального образования, главе местной администрации
- Исключить ограничение по запрету занимать должность более двух сроков подряд.
- Врио губернатора не вправе вносить предложения об изменении Устава области, не вправе инициировать роспуск Заксобрания Кировской области.