Депутаты ОЗС поддержали льготы по упрощенной системе налогообложения

На заседании Законодательного Собрания поддержан законопроект, который предусматривает льготы по упрощённой системе налогообложения предпринимателям, которые зарегистрируются в Кировской области.
Предложены следующие льготные ставки по УСН:
- По системе «Доходы»
— 1% — на первый год после регистрации налогоплательщика
— 3% — на два последующих года
- По системе «Доходы минус расходы»
— 5% — на первый год
— 7,5% — на два последующих года
Для получения льгот необходимо в 2022-2023 гг зарегистрироваться на территории Кировской области в качестве юридических лиц или ИП.
Пониженные налоговые ставки не распространяются на налогоплательщиков, зарегистрированных по месту нахождения (месту жительства) на территории области на момент вступления закона в силу.
По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит привлечь в регион новых налогоплательщиков и увеличить доходную часть бюджета.