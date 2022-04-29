Депутаты ОЗС поддержали льготы по упрощенной системе налогообложения

На заседании Законодательного Собрания поддержан законопроект, который предусматривает льготы по упрощённой системе налогообложения предпринимателям, которые зарегистрируются в Кировской области.

Предложены следующие льготные ставки по УСН:

По системе «Доходы»

— 1% — на первый год после регистрации налогоплательщика

— 3% — на два последующих года

По системе «Доходы минус расходы»

— 5% — на первый год

— 7,5% — на два последующих года

Для получения льгот необходимо в 2022-2023 гг зарегистрироваться на территории Кировской области в качестве юридических лиц или ИП.

Пониженные налоговые ставки не распространяются на налогоплательщиков, зарегистрированных по месту нахождения (месту жительства) на территории области на момент вступления закона в силу.

По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит привлечь в регион новых налогоплательщиков и увеличить доходную часть бюджета.