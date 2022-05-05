«Бессмертный полк» с оговорками разрешили в Германии

Полиция Берлина разрешила проведение акции «Бессмертный полк» 9 мая, но на нее нельзя приносить любые военные символы.

Об этом сообщила координатор проекта, ставшего международным, Яна Заугарова. Также она пригласила в соцсетях всех желающих на акцию. В Германии она начнется с «построения полка» у Бранденбургских ворот в 11:00 (12:00 мск). Участники пройдут до мемориала павшим советским воинам в парке Тиргартен, где возложат цветы и проведут минуту молчания. Предполагается полицейское сопровождение.

Разрешено шествие с портретами родных, участвовавших в Великой Отечественной войне. Однако запрещается демонстрация символов V и Z, а также георгиевской ленты, все виды и элементы военной формы и исполнение военных маршей. Полиция сама имеет право определять, что может присутствовать на шествии, а что нет. Иное расценит как провокацию, нарушитель будет задержан.

Акции в этом году исполняется 10 лет, в 2013 году она стала всероссийской. Тем временем, в некоторых странах даже бывшего СССР акцию не принимают и запрещают и под угрозой наказаний. На днях одного из организаторов «Бессмертного полка» в Эстонии выслали из страны. Естественно, акция запрещена в Украине.

Напомним, в Кировской области на шествие «Бессмертного полка» не рекомендуют приносить флаги и лозунги, транспаранты и плакаты. Только портреты. Потому что это должна быть объединяющая акция, а не наоборот.